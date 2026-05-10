BAE: İran’a ait iki İHA engellendi

Orta Doğu’da sular durulmuyor...

İran’ın saldırılarından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen BAE, tekrar İran’ın hedefi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran’ın yeni bir saldırısına dair açıklama paylaştı.

''2 İNSANSIZ HAVA ARACI ENGELLENDİ''

Yapılan açıklamada, “Hava savunma sistemlerimiz İran'dan gönderilen 2 insansız hava aracını (İHA) engelledi” ifadelerine yer verildi.

SALDIRILARIN BAŞLADIĞI GÜNDEN İTİBAREN 2 BİN 265 İHA ENGELLENDİ

Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtilen açıklamada, İran saldırılarının başladığı günden itibaren BAE hava savunma sistemlerinin 551 balistik füze, 29 seyir füzesi ve 2 bin 265 İHA'yı engellediği aktarıldı.

YÜKSEK TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Açıklamada, ülkenin güvenliğini tehdit eden her türlü girişime karşı tam hazırlık ve yüksek teyakkuz halinde olunduğu, ülkenin egemenliği, güvenliği ve istikrarını korumak için gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.