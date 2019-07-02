BAE Prensi İngiltere'de öldü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminde yer alan Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, öldü.

LONDRA'DA HAYATINI KAYBETTİ

39 yaşında İngiltere'nin başkenti Londra'da hayatını kaybeden Kasimi, moda sektöründeki faaliyetleriyle tanınıyordu.

Ölüm nedeniyle BAE'deki bütün bayraklar yarıya indirildi ve üç gün yas ilan edildi. Aile, ölümü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Binlerce kişi sosyal medya üzerinden Şeyh ve ailesine başsağlığı diliyor. 1972 yılından bu yana Şarika kentini yöneten Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi, ikinci kez bir oğlunu kaybediyor. 1999 yılında en büyük oğlu aşırı doz eroin sebebiyle ölmüştü.