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BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

İngiliz medyası, Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Şeyh Halid bin Sultan El-Kasimi’nin Londra’daki evinde ölü bulunmasının ardından şoke eden detaylara yer vermeye devam ediyor.

Haber Merkezi | 04.07.2019 - 09:16..
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BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

İngiliz Daily Mail, Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Şeyh Halid bin Sultan El-Kasimi’nin çalışanlarıyla yapılan röportajlara dayandırılan bir haberde, Arap prensinin, düzenli olarak uyuşturucu ve eskortların da bulunduğu, tüm hafta sonu boyunca süren partiler nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.

"GÜNLER SÜREN SEKS PARTİLERİ YAPARDI"

Kasimi’nin sahibi olduğu erkek giyim markasının çalışanlarının ifadelerine göre BAE prensi, her hafta sonu İngiliz sosyetesinden isimlerinde aralarında olduğu, hayat kadınları ve kalabalık arkadaş grubundan oluşan partiler düzenliyordu.

BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

"DÜZENLİ OLARAK UYUŞTURUCU KULLANIRDI"

Kasimi’nin, cinsel ilişki süresini uzatması için yüksek miktarda metamfetamin de aldığını belirten gazete, prensin uzun süren partiler sonucunda bir canavara dönüştüğünü de belirtti.

BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

39 yaşındaki Kasimi’nin çalışanları, prensin metamfetamin kullanımının herkes tarafından bilinen bir şey olduğunu da öne sürdü. Adının açıklanmasını istemeyen bir çalışan, “Tavırları gerçekten dengesiz olurdu. Fakat genel olarak iyi bir adamdı, sert fakat adildi” ifadelerinde bulundu.

BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

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