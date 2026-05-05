BAE'de hava savunma sistemleri devreye alındı

Orta Doğu'da gerilim yeniden arttı..

ABD ile İran arasında bir süredir devam eden ateşkes sürecinde dün önemli bir çatlak yaşandı.

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi, 2 füze ile hedef aldığı bildirildi.

ABD bu durumu yalanlarken İran, ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) hedef aldı.

BAE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ DEVREYE ALDI

Olayın ardından BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri hava savunma sistemleri şu anda İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşılık veriyor." denildi.

Bakanlık, ülkenin farklı noktalarında duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin verdiği karşılıktan kaynaklandığını belirtti.

İRAN DÜN BAE'Yİ 15 FÜZE VE 4 DRONE'LA HEDEF ALMIŞTI

İran, dün Hürmüz Boğazı’nda tansiyonun yükselmesinin ardından BAE’yi hedef almıştı. BAE Savunma Bakanlığı, İran’ın dün 12’si balistik füze, 3’ü seyir füzesi olmak üzere toplam 15 füze ve 4 drone ile BAE topraklarını hedef aldığını açıklamış, saldırılarda 3 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirmişti.