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BAE'de korkutan görüntü

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) El-Ayn şehrinde görünen delikli bulut, görenleri korkuttu.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 09:14..
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El-Ayn şehrinde, akıllara durgunluk veren bir görüntü ortaya çıktı. Twitter'da paylaşılan görüntülerde, rengi diğer bulutlara göre daha koyu bir bulut tüm gökyüzünü bir anda kapladı.

BAE'de korkutan görüntü

'DELİKLİ BULUT' KORKUTTU

Videoyu paylaşan sosyal medya kullanıcısı, gördüğü bu görüntüyü 'delikli bulut' olarak tanımladı. Sosyal medyada bu görüntüyü gören kullanıcılar ise iklim değişikliğinden bu tarz olaylar yaşandığını ileri sürdü.

Gökyüzündeki gizemli delik İZLE

BAE'de korkutan görüntü

ÇEŞİTLİ NEDENLERLE OLUŞUYOR

Bazı kullanıcılar ise bunun uzaylı istilası olabileceğini iddia etti. Ayrıca bir kişi de bu tarz deliklerin ‘deliklerin' bir uçağın bulut içinden geçtiği sırada sıcaklıktaki ani değişim yüzünden meydana geldiğini de aktardı.

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