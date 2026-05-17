BAE’de nükleer santral bölgesine İHA saldırısı gerçekleşti

Orta Doğu’da hareketli günler.

İran–Amerika savaşı tüm bölgeyi etkilerken, bölgedeki nükleer santrallerin güvenliği tartışma konusu olmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), nükleer santral bölgesine yönelik bir saldırı hakkında açıklama yaptı.

ELEKTRİK JENERATÖRÜNDE YANGIN ÇIKTI

Abu Dabi Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Al Dhafra bölgesinde yer alan Barakah Nükleer Santrali’nin iç güvenlik çemberinin dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe yangın çıktı.

İHA SALDIRISI KAYNAKLI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Yangının bir insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklandığı belirtilen paylaşımda, olayda kimsenin yaralanmadığı ve tesisin radyolojik güvenlik seviyelerinde herhangi bir olumsuz etkinin yaşanmadığı duyuruldu.

Tüm ihtiyati tedbirlerin alındığı vurgulanırken, BAE Federal Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (FANR) da yangının nükleer santralin güvenliğini veya temel sistemlerinin işleyişini etkilemediğini doğruladığı aktarıldı.

TÜM ÜNİTELER NORMAL ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Olayın ardından tesisin tüm ünitelerinin normal şekilde çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Yetkililer, yeni gelişmelerin anlık olarak paylaşılacağını belirterek, kamuoyuna sadece resmi kaynaklardan bilgi edinmeleri, söylentilere ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.