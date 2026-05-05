BAE'ye göre OPEC ve OPEC+ üyelikten ayrılma kararı kimseyi hedeflemiyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararının ardından, Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü’nden (OAPEC) de çekildiği bildirildi.

Bu karar tüm dünyada petrol fiyatlarını artıran bir seçim olarak değerlendirildi.

BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed el-Cabir, BAE'nin OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararının "kimseyi hedef almayan bir karar" olduğunu savundu.

Bakan Sultan bin Ahmed el-Cabir, "2026 BAE'de Üret" adlı fuarın açılışında yaptığı konuşmada, OPEC ve OPEC+'dan ayrılma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

STRATEJİK KARAR

BAE'li bakan, "Küresel ekonomideki konumumuzu güvenle, istikrarlı, olgun ve net bir şekilde yeniden şekillendirdiğimiz yeni bir aşamanın başındayız. BAE'nin küresel enerji sistemindeki konumunu yeniden belirleme ve OPEC ile OPEC+'dan çekilme yönündeki kararı kimseye karşı yöneltilmiş değildir; stratejik ve iyi düşünülmüş bir karardır." ifadesini kullandı.

Ayrılma kararının ülkenin ulusal çıkarlarına ve uzun vadeli stratejik hedeflerine hizmet ettiğini belirten Cabir, bu adımın "kalkınma, ekonomi ve sanayi alanlarındaki hedeflerle uyumlu olduğunu; yatırımların daha da hızlanması, genişletilmesi ve değer yaratılmasında kendilerini daha da güçlendirdiğini" savundu.

BAE'NIN TARTIŞILAN KARARI

BAE, 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

1960 yılında kurulan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, yalnızca bir enerji örgütü değil, aynı zamanda üye ülkelerin egemenlik ve güç arayışlarının bir aracı olarak kabul ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrılık kararını ele alırken de kuruluşun bu çok yönlü amacını, ekonomik, siyasi, bölgesel ve küresel boyutlarıyla birlikte değerlendiriliyor.