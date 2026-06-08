Bağcılar'da adam kaçırıp 3 milyon fidye istediler: 3 tutuklama

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki 100. Yıl Mahallesi'ndeki iş yerinden evine gitmek üzere yürümekte olan S.K., 2 şüpheli tarafından alıkonularak zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı.

S.K.'yi kaçıranlar, ailesiyle irtibata geçerek bir akrabalarının borcu karşılığında S.K.'yi kaçırdıklarını ve 3 milyon TL karşılığında serbest bırakacaklarını söyledi

BÜYÜKÇEKMECE'DE OPERASYON

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Büyükçekmece'deki bir adrese, özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.K. kurtarılırken, bu kişiyi kaçıran 2 şüphelinin yanı sıra olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Adresteki aramalarda ruhsatsız tabancayla mermi ele geçirildi.

3 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İki şüpheli ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.