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Bağcılar'da zincirleme trafik kazasına 10 araç karıştı

Bağcılar'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA |
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Bağcılar'da zincirleme trafik kazasına 10 araç karıştı

İstanbul Bağcılar 100 Yıl Köprüsü üzeri Aksaray istikametinde giden iki otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpışarak, kaza yaptı.

KAZAYA 10 ARAÇ KARIŞTI

Arkadan gelen araçlar da kaza yapan araçlara çarpınca zincirleme kaza meydana geldi.  Kaza nedeniyle O3 Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde trafik tamamen durdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.  Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 10 araçta hasar oluştu. Araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Bağcılar'da zincirleme trafik kazasına 10 araç karıştı

"ÇOK ŞÜKÜR Kİ EMNİYET KEMERİZ VARDI"

Kazaya karışan sürücülerden Mahsun Güneş, "Ön tarafta kaza olmuştu. Biz de onu fark ettik yavaşladık. Arkadaş gelip bana vurdu. Emniyet kemerim takılı olmasa can güvenliğimiz yok, sıfır. Çok şükür ki emniyet kemerimiz vardı." dedi.

Bağcılar'da zincirleme trafik kazasına 10 araç karıştı

Bağcılar'da zincirleme trafik kazasına 10 araç karıştı

Bağcılar'da zincirleme trafik kazasına 10 araç karıştı

Bağcılar'da zincirleme trafik kazasına 10 araç karıştı

Bağcılar'da zincirleme trafik kazasına 10 araç karıştı

Bağcılar'da zincirleme trafik kazasına 10 araç karıştı




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