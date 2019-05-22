Bağdat IKBY'yi yeni petrol ortağı bulmaya çağırdı

ABD ve İran arasında olası bir savaş çıktığı takdirde İran Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) vurmakla tehdit etmiş, ABD ise Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını duyurmuştu.

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Ülkedeki iki petrol sevkıyatı noktasının tehlikeye girmesi üzerine harekete geçen Irak hükümeti, bir alternatif hazırladıklarını söyledi. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, IKBY yönetiminin de petrol ihracatını güvenceye alması için alternatif bulması gerektiği konusunda uyardı.

Bölgede artan gerilime ilişkin açıklama yapan Abdülmehdi, Washington ile Tahran yönetimleri arasındaki gerginliği yatıştırmak için her iki ülkeye heyet göndereceğini söyledi.