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Bağdat IKBY'yi yeni petrol ortağı bulmaya çağırdı

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi Türkiye üzerinden petrol ihracatı yapan IKBY'yi uyararak, İran ile ABD arasında savaş çıktığı takdirde alternatif bulması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 03:28..
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ABD ve İran arasında olası bir savaş çıktığı takdirde İran Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) vurmakla tehdit etmiş, ABD ise Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını duyurmuştu.

Bağdat IKBY'yi yeni petrol ortağı bulmaya çağırdı

YENİ ORTAK TAVSİYESİ

Ülkedeki iki petrol sevkıyatı noktasının tehlikeye girmesi üzerine harekete geçen Irak hükümeti, bir alternatif hazırladıklarını söyledi. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, IKBY yönetiminin de petrol ihracatını güvenceye alması için alternatif bulması gerektiği konusunda uyardı.

Bölgede artan gerilime ilişkin açıklama yapan Abdülmehdi, Washington ile Tahran yönetimleri arasındaki gerginliği yatıştırmak için her iki ülkeye heyet göndereceğini söyledi.

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