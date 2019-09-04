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Bahamalı genç sel sularında jet ski yaptı

Bahamalar'ın başkenti Nassau’da 27 yaşındaki Tameka Lewis, sel sularında jet ski yaparak herkesi şaşırttı.

Haber Merkezi | 04.09.2019 - 13:27..
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Günlerdir uyarı yapılan Dorian Kasırgası'nın ilk vurduğu yer, Bahamalar oldu. Bu kasırgada 7 kişi yaşamını yitirdi.

Bahamalı genç sel sularında jet ski yaptı

JET SKİ YAPTI

Bahamalar'ın başkenti Nassau’da yaşayan 27 yaşındaki Tameka Lewis, etkisini yitiren Dorian Kasırgası sonrası sel sularının keyfini çıkardı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Olağanüstü durumdan faydalanmayı ihmal etmeyen Lewis, jet ski keyfini de sosyal medya hesabından paylaştı.

"ÜLKEMİ DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE GÖRMEDİM"

Ülkede 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kasırga sonucu Lewis, biraz olsun insanları güldürebilmek ve umut verebilmek adına video çekip paylaştığını açıkladı.

Lewis, “Kasırganın bize getirdiği en kötü ücret, duygusal ücret. Nassau’da kendimizi çaresiz hissediyoruz. Ülkemi daha önce hiç böyle görmedim.” ifadelerini kullandı.

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