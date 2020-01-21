Bahar Şahin: Her şey ortada

Güzelliği ve oyunculuğuyla kısa bir süre içinde dikkatleri üzerine çeken Zalim İstanbul'un kötü kızı Ceren'i canlandıran Bahar Şahin Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafınlarına övgüler almaya devam ediyor.

En son paylaştığı fotoğrafına "Bir açıklamam yok her şey ortada" notuyla paylaşan oyuncuya takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.

SERENAY ÖRNEK ALINIYOR

Şahin, İlk kez böylesine gözü kara bir karakteri oynadığını belirtip “İdolüm; Serenay Sarıkaya. Hem akıllı, hem güzel, hem de yetenekli ve başarılı. Onu kendime örnek alıyorum” diye konuşmuştu.