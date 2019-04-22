Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapılan saldırının ardından siyasi parti liderlerinden eyleme yönelik açıklamalar geliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının kabul edilemez nitelikte olduğunu belirterek CHP için "HDP ile aynı kareye girenlerin, tedbir almadan şehit cenazesine gitmesi gaflet değilse, gizli gündemdir" açıklamasında bulundu.

"KİMSE BİZİ AZMETTİRİCİ GÖSTEREMEZ"

MHP lideri Devlet Bahçeli, yapılan saldırı için partisinin sorumlu tutulmasının kabul edilemez olduğunu belirterek "Hiç kimse olayların gizli faili ve azmettiricisi olarak partimizi gösteremez. Saldırı bütün yönleriyle incelenmeli, gizli kapaklı hiçbir şey kalmamalıdır" açıklamasında bulundu.