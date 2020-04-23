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Bahçeli, Kılıçdaroğlu'ndan uzak durdu

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen anma töreninde Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'na karşı mesafesine fazlasıyla dikkat ettiği görüldü.

AA |
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Bahçeli, Kılıçdaroğlu'ndan uzak durdu

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'ndan uzak durdu

Meclis'in açılışının 100. yıl dönümü törenleri kapsamında Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde anma töreni düzenlendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törene katılan isimler arasında yer aldı.

Kurmaylarıyla birlikte koronavirüse karşı maske takarak törene katılan liderler arasında soğuk rüzgarlar esti.

Tören sırasında sosyal mesafeye dikkat edilirken MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin CHP Lideri'nden uzak durmak için mesafeyi daha fazla tuttuğu dikkatlerden kaçmadı.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'ndan uzak durdu

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'ndan uzak durdu

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'ndan uzak durdu

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'ndan uzak durdu

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'ndan uzak durdu

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'ndan uzak durdu

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