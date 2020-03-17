Devlet Bahçeli'nin koronavirüs yorumu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından, alınan önlemler artırılmaya başlandı.

Vaka sayısının 47'ye çıktığı ülkemizde, her gün yeni bir tedbir alınırken, siyasi liderler de konuya ilişkin açıklamalar yaparak, halkı salgına karşı uyarıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir açıklama yayınlayarak, halkı Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate almaya davet etti.

"KORONA MUSİBETİNİ YENECEĞİZ"

Koronavirüs musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizi söyleyen Bahçeli, "Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"BAKANLIĞIN TEMBİHLERİNE UYUN"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur."

"Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir." şeklinde konuştu.