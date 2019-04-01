Bahçeli seçim sonuçlarını değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçim sonuçlarının belli olmasının ardından açıklama yapıyor.



Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"OYUNLAR BOŞA ÇIKARILDI"

"Oyunlar boşa çıkarılmıştır. Milli irade tecelli etmiş hükmünü vermiştir. Vatandaşlarımız herhangi bir baskı ve engellemeye maruz kalmadan hür iradeleriyle oylarını kullanmışlardır. Bilhassa ifade etmek isterim ki, sandıktan çıkan sonuçlara saygımız tartışma götürmez bir gerçektir.

DEMOKRASİYE BAĞLILIĞIMIZ AÇIKTIR

Demokrasiye bağlılığımız açıktır. Türkiye nasıl bir demokratik olgunluğa sahip olduğunu bir kez daha ispat, bir kez daha işaret, yeniden ilan etmiştir.

MALATYA'DAKİ OLAY

Malatya’da muhtar seçimi kapsamında vuku bulan ve iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sandık başındaki kavgadan derin bir üzüntü duyduğumuzu da herkesin bilmesinde yarar vardır. Bu vesileyle, vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Saadet Partisi camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Seçim sonuçlarına cumhur ittifakı ruhu damga vurmuştur. Cumhurun karşısında tesis edilen çok aktörlü kirli cephe, yerli ve yabancı işbirlikçileri kanalıyla sonuç almaya çalışsa da başarısızlığa mahkum edilmiştir. 31 Mart seçimleri zilleti reddetmiş, ülkemizin zaafa düşmesini bekleyenleri bertaraf etmiştir.

CUMHUR İTTİFAKI HEDEFLERİNE ULAŞMIŞTIR

Cumhur ittifakının beka çağrısı doğudan batıda, kuzeyden güneye hem duyulmuş, hem benimsenmiş, hem de tasdik edilmiştir. Türk milleti engin sağ duyusunu göstermiş, bekasına muazzam şekilde destek vermiştir. Cumhur İttifakı hedeflerine ulaşmıştır. 31 Mart seçimlerinin kazananı tüm Türkiye’dir. Ekonomik tetikçiler, döviz çeteleri, terör örgütleri, terörist emeller çaresiz kalmışlar, hak ettikleri cevabı almışlardır.

TÜRKİYE'YE TEHDİT SÖKMEYECEĞİ ANLAŞILMIŞTIR

Türkiye’ye tehdit sökmeyeceği anlaşılmış, bununla birlikte teyit edilmiştir. Bekamız üzerinde kumar oynayan, bekamızı hafife alanlar kuşkusuz yanıldıkları gibi yanlışa düştüklerini de anlamak zorunda kalacaklardır.

Artık seçim geride kalmıştır.

Ülke ve millet olarak dikkatle önümüze bakmak, ağırlaşan sosyal ve ekonomik meselelerle birlikte, çetrefilleşen uluslararası ilişkilere titizlikle odaklanmak hayati önemdedir. Türkiye’nin kutuplaşarak mesafe alması düşünülemeyecektir.

Cumhuriyetin yüzüncü yıl dönümüne, müreffeh güçlenmiş bir ülke olarak girmek milli bir hedeftir. Tarihe karşı hem vefa, hem de gönül borcumuz vardır. Bilinmelidir ki aziz milletimiz bekası üzerinde ne kadar hassas olduğunu göstermiştir."

