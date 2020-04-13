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Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun

MHP Lideri, Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmemesine ilişkin açıklama yaptı.

AA |
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Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun

Türkiye, Süleyman Soylu'nun aldığı istifa kararıyla şoke oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu'nun istifa kararını kabul etmedi.

Yaşanan gelişmeleri Türkiye'ye ilk kez Ensonhaber.com duyurdu. Haberimiz, gelen resmi açıklamayla doğrulandı.

Yaşanan sürecin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.

MHP Lideri, istifa kararının kabul edilmemesinden memnun olduklarını bildirdi.

"BÖYLESİ KIRILGAN BİR DÖNEMDE..."

Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye her alanda çok yoğun ve sıcak bir mücadelenin içindedir. Bilhassa yeni tip Koronavirüs (KOVİD-19) salgınını engellemek amacıyla devlet-millet dayanışması en üst seviyededir. Aynı zamanda bugünkü sancılı ortamda seferberlik ruhuyla hareket edilmektedir.

Terörden ekonomiye, bölgesel sorunlardan küresel dayatmalara varıncaya kadar ülkemiz muazzam bir iradeyle duruş göstermektedir. Böylesi kırılgan bir dönemde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun istifa niyeti sürdürülen mücadele ruhunu sekteye uğratma riski taşımaktadır.

MHP, ZİYADESİYLE MEMNUNDUR

Gelişmeler karşısında Sayın Bakanı’nın istifa kararının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur.

Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye’nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır."

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