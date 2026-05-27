Bahçeli'den 27 Mayıs mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Bahçeli mesajında, milliyetçi-ülkücü hareket içinde üstlenilen her görevin bir sorumluluk bilinciyle taşındığını belirterek, bunun bir gösteriş değil, millet ve şehitler huzurunda hesap verilmesi gereken ağır bir mesuliyet olduğunu ifade etti.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİ SON NEFESİMİZE KADAR KORUYACAĞIZ”

Ülkücü şehitleri rahmetle andığını belirten Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye’nin birlik, beraberlik ve düzenini son nefese kadar koruma kararlılığında olduklarını söyledi.

“ÜLKÜCÜ ŞEHİTLER MİRAS VE EMANETTİR”

Bahçeli açıklamasında, ülkücü şehitlerin bıraktığı mirasın gelecek nesiller için bir rehber niteliği taşıdığını belirterek, bu mirasın imanla yoğrulmuş bir iradenin sembolü olduğunu ifade etti. Şehitlerin hatırasının nesilden nesile aktarılacağını vurguladı.