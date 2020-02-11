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Bahçeli'den hükümete Rusya çağrısı

MHP Lideri; Rusya'nın iyi niyetli olmadığını, ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

AA | 11.02.2020 - 11:04..
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Bahçeli'den hükümete Rusya çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya ile ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirten MHP Lideri, Türkiye'nin gerekirse Şam'a girmeyi planlamasını istedi.

Şehitlerimizin vebalinin Rusya'nın omuzlarında olduğunu ifade ederek rejime yönelik harekat çağrısı yapan Devlet Bahçeli, "Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad" dedi.

"RUSYA İYİ NİYETLİ DEĞİLDİR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları söyledi: "Artık buna tahammül edecek halimiz kalmamıştır. Misliyle cevap verilse de Esad gidene kadar yüreğimiz soğumayacaktır. Türk milletinin sabrını sınamaya çalışanlar, tarihin her devrinde ağır bedeller ödemiştir. Esad katildir, suçludur, gayrimeşrudur. Rusya iyi niyetli değildir.

Bahçeli'den hükümete Rusya çağrısı ViDEO

Bahçeli'den hükümete Rusya çağrısı

RUSYA İLE İLİŞKİLER YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Hükümet, Rusya ile ilişkileri yeniden gözden geçirmelidir.

Şehitlerimizin vebali, Rusya'nın omuzlarındadır.

GEREKİRSE ŞAM'A GİRME PLANI YAPILMALI

Türk milleti gerekirse, Şam'a girmeyi şimdiden planlamalıdır. Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad."

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