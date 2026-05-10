Bahçelievler’de eşini bıçaklayan koca teslim oldu

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaşanan olay, akşam saatlerinde bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre U.Y. ile eşi F.K.Y. arasında uzun süredir devam eden aile içi anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında şüpheli, eşini bıçakla yaraladı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Merkez Mahallesi İpek Sokak’taki bir sitenin önünde, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Tedavi altına alınan F.K.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

POLİS MERKEZİNE GİDEREK TESLİM OLDU

Bir süre sonra şüpheli U.Y.’nin Güngören’de bulunan polis merkezine giderek teslim olduğu bildirildi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunda daha önce “kasten yaralama” suçundan kaydı bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme devam ederken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.