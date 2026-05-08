Bahçesaray'da zamana direnen gelenek: Dik yamaçlarda karasaban mesaisi

Van’ın sarp dağlarla çevrili Bahçesaray ilçesinde, teknolojinin tarıma sunduğu imkânlar her alana ulaşamıyor. Dik yamaçlar ve engebeli araziler nedeniyle traktörlerin giremediği tarlalarda çiftçiler, geçmişten günümüze uzanan karasaban geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Öküzlerin gücüyle yapılan bu zorlu üretim süreci, hem bölgenin tarımsal hayatını hem de kültürel mirasını ayakta tutuyor.

SARP ARAZİLERDE MODERN TARIMA ZORLU ENGEL

Bahçesaray’da yüksek rakımlı ve eğimli araziler, modern tarım makinelerinin kullanımını büyük ölçüde kısıtlıyor. Traktörlerin ulaşamadığı tarlalar, çiftçileri geleneksel yöntemlere yönlendirmek zorunda bırakıyor.

Bu durum, bölgedeki tarım faaliyetlerinin halen insan ve hayvan gücüne dayalı şekilde sürdürülmesine neden oluyor.

KARASABANLA TARLADA ZORLU MESAİ

İlkbaharın gelişiyle birlikte eriyen karların ardından çiftçiler sabahın erken saatlerinde tarlalara iniyor. Öküzlerin çektiği karasabanlarla toprak işlenirken, üretim büyük emek ve sabır gerektiriyor.

Zorlu arazi şartlarına rağmen çiftçiler, toprağı ekime hazırlamak için geleneksel yöntemlerden vazgeçmiyor.

DEDEN KALMA YÖNTEMLER HÂLÂ HAYATTA

Bölge halkı, yüzyıllardır süregelen tarım kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Çiftçiler, modern makinelerin ulaşamadığı alanlarda dedelerinden öğrendikleri yöntemleri kullanarak üretimi sürdürüyor.

“Traktörler burada iş görmüyor” diyen üreticiler, zor olsa da toprağı işlemek zorunda olduklarını ifade ediyor.

GELENEKSEL ÜRETİMİN ZORUNLU DÖNÜŞÜ

Bahçesaray’daki bu tablo, teknolojinin her coğrafyada aynı ölçüde etkili olamadığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Karasabanla yapılan tarım, hem zorunluluk hem de kültürel bir devamlılık olarak bölge yaşamında yerini koruyor.

KÜLTÜREL MİRAS VE ÜRETİM BİR ARADA

Zorlu koşullara rağmen sürdürülen bu üretim biçimi, sadece tarımsal bir faaliyet değil, aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan bir yaşam kültürü olarak dikkat çekiyor. Bahçesaray’da karasaban mesaisi, geçmişle bugün arasında kurulan canlı bir köprü olmayı sürdürüyor.