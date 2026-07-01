Bahçeşehir Koleji, Isiaha Mike'ı kadrosuna kattı

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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı uzun forvet oyuncusu Isiaha Mike'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Avrupa Ligi ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Kanadalı forvetin, yeni sezonda kırmızı-lacivertli takım için mücadele edeceği bildirildi.

İSTATİSTİKLERİ

Geçen sezon Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Mike, 9.6 sayı, 3.9 ribaunt ve 1.5 asist ortalamasıyla mücadele etti.