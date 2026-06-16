Bahçeşehir Koleji, Malachi Flynn ile sözleşme yeniledi
Bahçeşehir Koleji, Türk vatandaşlığı alan yıldız basketbolcusu Malachi Flynn ile yola devam dedi.
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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, oyun kurucu Malachi Flynn ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.
Bahçeşehir Koleji'nin X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
“Malachi Flynn ile yola devam. 2025-2026 sezonu öncesinde takımımıza katılan ve gösterdiği performansla BKT Avrupa Kupası'nda yılın en iyi beşine seçilen oyuncumuz Malachi Flynn, 2026-2027 sezonunda da formamız için mücadeleye devam edecek. Birlikte nice başarılara.”
TÜRK VATANDAŞLIĞI ALDI
Türk vatandaşlığı alan Flynn, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ve İsviçre maçlarının aday kadrosuna davet edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)