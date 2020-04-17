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Bakan Akar, terhis ve celp kararını değerlendirdi

Bakan Akar kararın, hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunurken; mevcut askerlerin 6 büyük operasyonu yürüttüğünü açıkladı.

AA |
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Bakan Akar, terhis ve celp kararını değerlendirdi

Bakan Akar, terhis ve celp kararını değerlendirdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında terhis ve celpler, ertelendi.

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Akar, "Bugünler önemli günler. Bu konudaki önlemleri omuz omza alarak hep birlikte inşallah sağlıklı günlere ulaşacağız." dedi.

"MEVCUT ASKERLERİMİZİN KALMASI GEREKİYOR"

6 büyük operasyonun sürmesi gerektiğine dikkat çeken Akar, "Bedelli askerlik alımını durdurduk. Bunu erteledik, askerlik görevini daha sonra bir ay süreyle yapacaklar. Bu arada celpleri de durdurduk. Celpler de durduğu için Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılayabilmek, büyük ve kahramanlıkla sürdürülen 6 büyük operasyonunun kazasız, belasız devamı için mevcut askerlerimizin de kalması gerekiyor. Dolayısıyla bu bakımdan terhisleri de erteleme durumu söz konusuydu. Bu yapıldı." diye konuştu.

"HAREKETLİLİĞİN DURDURULMASI SÖZ KONUSU"

"Bu mücadelenin hep birlikte omuz omza sürdürülmesi gerekiyor." diyen Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Halkımızın bugüne kadar Silahlı Kuvvetlerine gösterdiği sevgi, güven ve duasını bu konuda da göstermesini bekliyoruz.

Koronavirüs ile amansız bir mücadele içindeyiz. Bu mücadelede Silahlı Kuvvetler olarak biz de ülke genelinde alınan tedbirlere paralel olarak çeşitli tedbirler aldık, almaya devam ediyoruz. Bizim temel amacımız Mehmetçik'i, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni olabildiğince bu musibetten korumaktır.

Bunun için tedbirlerimizi aralıksız ve tavizsiz sürdürmeye devam ediyoruz. Bu tedbirlerin temelinde ise hareketliliğin durdurulması söz konusu. Bu konuda ülke çapında birçok tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor. Biz de hareketi minimize etmeye yönelik üzerimize düşen tedbirleri almayı sürdürüyoruz."

MEHMETÇİK AİLELERİNE MESAJ

Mehmetçik ailelerine de bir mesaj yollayan Akar, "Bizim esas amacımız; Mehmetçiğimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve halkımızın sağlığını korumaktır. Mehmetçiğimizin kıymetli aileleri tüm faaliyetlerimizde, operasyonlarımızda sevgisiyle güveniyle ve duasıyla bizleri destekledi. Bu konuda da Mehmetçiğimizin kıymetli ailelerinden sabırla bizi desteklemelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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