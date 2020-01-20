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Bakan Albayrak: 2020'de erken seçim yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılında erken seçim olmayacağını söyledi.

AA & Ensonhaber | 20.01.2020 - 14:18..
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

GÜNDEMDE SEÇİM YOK

"Erken seçim söylemi iyi niyetli değil; 5 senede 8 seçim geçirdik. Türkiye seçim yorgunu. İktidarın gündeminde böyle bir şey yok.

ÖZEL BANKALAR BAŞARILI DEĞİL

Özel bankalar başarılı bir yılı geride bırakmadı. 3 kamu bankası karlılık açıklayacak. Tek haneli faizden kredi vermek için müşterileri arayan özel bankalar var.

Bakan Albayrak: 2020'de erken seçim yok


YAPISAL REFORMLARA İMZA ATTIK

Türkiye ekonomisi Temmuz 2018’den beri birden fazla kur atağına maruz kaldı. Kurda stabilizasyon sağlandı. Kur şu olacak demek doğru değil ancak rekabetçi bir kur olmalı.

Dış politik risklerden minimum etkilenecek bir finansal mimari kurduk. Son 1,5 yılda sessiz ve derin devrim niteliğinde pek çok yapısal reforma imza attık.

TEK HANELİ ENFLASYONU GÖRECEĞİZ

2019 enflasyonun dizginlenmesi açısından kritik bir yıldı. 2020 tek haneli enflasyonu gördüğümüz yıl olacak.

TL'YE GÜVENEN KAZANDI

2019’da TL varlıklara güvenenlerin kazandığı bir süreci geride bıraktık. Bütçe disiplini en önemli çıpa olmaya devam edecek. 2019’u pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız.

Çılgın büyüme çılgın küçülme değil, dengeli disiplinli reel büyüme dediğimiz bir stratejiye evriliyoruz.

2018 ve 2019’da geçmiş krizlerden farklı olarak süresi, şiddeti, vadesi belli olmayan ataklarla karşı karşıya kaldık. 2018 ve 2019 Türkiye ekonomisi açısından travmatik yıllardı.

Bakan Albayrak: 2020'de erken seçim yok


TARIM VE HAYVANCILIKTA YENİ KARARLAR ALINACAK

Yakında tarım ve hayvancılık özelinde değişim yaratacak yeni kararlar alınacak. Enflasyonun gıda tarafındaki riskleri kalıcı şekilde ıslah edeceğiz, göreceksiniz bu süreç nasıl çözülecek. İvme paketinde şimdiye kadar 30-35 milyar lira kredi kullandırıldı.

ÖZEL BANKALARIN DA HAREKETLENMESİ LAZIM

Kredilerdeki artışın 2020’de enflasyonun üzerinde baskı oluşturmasını beklemiyoruz, hafta hafta/ay ay orayı izliyoruz. 2020’de banka sıralamasında büyüklükte ilk 3’te kamu bankası olursa şaşırmayın, Ziraat, Halk, Vakıf diger bankaların da hareketlenmesi lazım. 2020 istihdamda iyileşme görüleceği bir yıl olacak. Önümüzdeki aylarda açıklayacağımız istihdam üzerine eksta çalışmamız var."



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