Bakan Albayrak: Kasımda iyi bir performans yakaladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kasım ayında ülke ekonomisindeki gidişatı yorumladı.
"EKONOMİK GÜVENİN ARTTIĞI BİR AY OLDU"
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Albayrak, "Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu.
Güçlü dış ticaret rakamları ile dengelenmede iyi bir performansı yakaladık.
Gevşemeden, adımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecek ve hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
GRAFİK PAYLAŞTI
Bakan Albayrak, açıklamasının yanında ekonomik dengelenmeyi gösteren bir grafik de paylaştı.