Erdoğan, kendisini görmek için Şili'den gelen genci uçağına davet etti

1 Otomotiv tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri olan otomotiv endüstrisi, Kasım ayında çifte rekora imza attı.

2 Akın İpek ile Hakan Şükür'ün görüşme trafiği deşifre oldu FETÖ firarisi Hakan Şükür ile 17-25 Aralık sürecinde irtibat halinde olduğu tespit edilen bir diğer FETÖ firarisi Akın İpek'in, 28 kez görüştüğü kayıtlara geçti.

3 Terim ve Güneş'in derbi taktikleri Süper Lig'de kritik derbi öncesi Şenol Güneş'in taktiği erken gol bulmak, Terim'in silahı ise Cezayirli Feghouli.

4 Evine ateş eden şahısı öldürdü Evine kurusıkı ile ateş eden husumetlisini av tüfeği ile karşılık vererek öldürdü.

5 Başkan Erdoğan Arjantin'de Başkan Erdoğan'ın kaldığı otel girişinde kendisini görmek isteyen Onur Durgut ile selamlaştı. Durgut, rehberlik yapmak istediğini ve Paraguay'a gitmek istediğini belirtince Erdoğan uçağına davet etti.

6 Bakan Albayrak: Kasımda iyi bir performans yakaladık Ekonomik güvenin arttığını belirten Bakan Albayrak, "Hedeflerimize ulaşacağız" dedi.