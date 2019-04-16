Bakan Albayrak, Trump ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Washington’da, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Başkanının kıdemli danışmanı Jared Kushner ile ekonomik iş birliğinin görüşüldüğü toplantılar sırasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından da kabul edildi.

BAKAN ALBAYRAK'IN AÇIKLAMASI

Görüşmenin adından sosyal medyadan kısa bir açıklama yapan Bakan Albayrak, "Vaşington’da, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile, iş birliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Washington'da gazetecilerle buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD temasları hakkında bilgi verdi.

"75 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ"

Pazartesi günü iki programı olduğunu söyleyen Albayrak, "Bir tanesi Beyaz Saray'da Hazine ve Ticaret Bakanlığıyla ilişkili muhataplarımızla görüşmelerdi. 20 milyar dolarlık ticaret hacminin 75 milyar dolara taşınmasıyla ilgiliydi. Öncesinde dar çerçevede toplantı yapıldı, sonra ABD Başkanı bizi kabul etti.

Cumhurbaşkanımızın bazı mesajları vardı, onları kendisine ilettik. Gayet pozitif, olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleşti."

"GAYET OLUMLU VE YAPICI BİR GÖRÜŞMEYDİ"

Görüşmede S-400 konusunun da gündeme geldiğini vurgulayan Albayrak, "Benim başkan düzeyinde görüştüğümüz konularda aldığım intiba gayet olumlu, yapıcı… Türkiye'nin ihtiyaçlarına dayalı S-400'le alakalı süreçleri gayet makul bir şekilde dinleyip olumlu bir anlayış içinde bir bakış açısı sergilediğini gözlemlediğimi ifade edebilirim" dedi.