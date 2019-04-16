taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.80345
Euro
6.5634
Altın
1284.455
Borsa
95191.67
Gram Altın
239.8

Bakan Albayrak, Trump ile görüştü

Beyaz Saray'da Trump tarafından kabul edilen Bakan Albayrak, Türkiye-ABD ilişkilerinin gidişatına dair önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 08:01..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Washington’da, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Başkanının kıdemli danışmanı Jared Kushner ile ekonomik iş birliğinin görüşüldüğü toplantılar sırasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından da kabul edildi.

BAKAN ALBAYRAK'IN AÇIKLAMASI

Görüşmenin adından sosyal medyadan kısa bir açıklama yapan Bakan Albayrak, "Vaşington’da, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile, iş birliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Trump ile görüştü

Ayrıca Washington'da gazetecilerle buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD temasları hakkında bilgi verdi.

"75 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ"

Pazartesi günü iki programı olduğunu söyleyen Albayrak, "Bir tanesi Beyaz Saray'da Hazine ve Ticaret Bakanlığıyla ilişkili muhataplarımızla görüşmelerdi. 20 milyar dolarlık ticaret hacminin 75 milyar dolara taşınmasıyla ilgiliydi. Öncesinde dar çerçevede toplantı yapıldı, sonra ABD Başkanı bizi kabul etti.

Cumhurbaşkanımızın bazı mesajları vardı, onları kendisine ilettik. Gayet pozitif, olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleşti."

"GAYET OLUMLU VE YAPICI BİR GÖRÜŞMEYDİ"

Görüşmede S-400 konusunun da gündeme geldiğini vurgulayan Albayrak, "Benim başkan düzeyinde görüştüğümüz konularda aldığım intiba gayet olumlu, yapıcı… Türkiye'nin ihtiyaçlarına dayalı S-400'le alakalı süreçleri gayet makul bir şekilde dinleyip olumlu bir anlayış içinde bir bakış açısı sergilediğini gözlemlediğimi ifade edebilirim" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

255
Macron yangının olduğu Notre Dame Katedrali'nde

Macron yangının olduğu Notre Dame Katedrali'nde

66
Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

86
Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

70
Dünyanın en zehirli yılanları Zagreb'de sergilendi

Dünyanın en zehirli yılanları Zagreb'de sergilendi

17
Yunanistan ABD'yle ilişkileri ileri taşıyor

Yunanistan ABD'yle ilişkileri ileri taşıyor

39
3 kişiyi bıçakladı, mahalleli linç etmek istedi

3 kişiyi bıçakladı, mahalleli linç etmek istedi

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir