Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca Yomra ilçesindeki bir otelin açık alanında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Trabzon'un hem ana hem de baba ocağı olduğunu ancak memleketi olmasının ötesinde tüm Türkiye'de milli ve manevi değerlerin en yoğun yaşandığı şehirlerin başında geldiğini söyledi.

"NEREDEN NEREYE GELDİK"

Albayrak, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin müthiş bir tarih yazdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Son 17 yılda Türkiye 'Nereden nereye' şarkısındaki gibi nereden nereye geldi. Bunları tüm Türkiye'nin iklimini değiştirirken Karadeniz ve Trabzon'a da ayrı bir ruh ve maneviyat katarak yaptı. Bu tabii ekip işi. Cumhurbaşkanımız bu mücadeleyi verirken yanında Trabzon ve Karadeniz'in insanı birçok dava arkadaşı hizmet etti. Ben sadece şahsım özelinde değil, Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve birçok bugün ve geçmiş bakanlarımız da bu hizmet yolunda çok önemli hizmetler ettiler, etmeye de devam ediyorlar."

Bakan Albayrak'ın enflasyon tahmini VİDEO







"10 AY ÖNCE OPERASYONA MARUZ KALDIK"

Türkiye'nin ekonomik olarak muazzam bir yol kat ettiğine dikkati çeken Albayrak, "Bugün geldiğimiz noktada 2013 yılından bu yana son 6 yılda Türkiye müthiş bir mücadeleyle karşı karşıya. Yaklaşık 6 yıl önce mayıs ayında Gezi süreciyle başlayan bir mücadelenin içerisine girdik. Yaktılar, yıktılar, ağaç dediler, şunu, bunu dediler. Meğerse mevzu bahis ağaç değilmiş, sonradan anladık. Onu püskürttük 17-25, o gitti öbürü, diğeri gitti, darbe mücadelesi. Bunların her birini ekonomik saldırı aracı olarak kullanıp faizlere, enflasyona yönelik müthiş bir operasyonla karşı karşıya kaldık. Bunun en sonuncusunu yaklaşık 10 ay önce ağustos ayında başlayan bir süreçle direkt ekonomimizi hedef alacak şekilde bir operasyona maruz kaldık." dedi.

"3 AY SONRA TEK HANELİ RAKAMLARI GÖRECEĞİZ"

Dışarıdan ekonomiye yönelik hiçbir temeli olmadan oluşturulan saldırıların etkisinin Allah'ın izniyle yavaş yavaş daha da eridiğini, ekonominin daha da güçleneceğini ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Enflasyon ve faiz. En son o kaldı. Enflasyonu yüzde 25 ve 30'lardan şimdi 18'lere düşürdük. Buradan çok net söylüyorum, 3 ay sonra eylül ve ekim ayları gibi büyük bir ihtimalle biz tekrardan tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız. Bu ne demek? Aynı şekilde faizler de güçlü bir şekilde düşmeye başlıyor. Peki faizler düşünce ne olacak? İş dünyamız ve şirketlerimiz yavaş yavaş daha da finansmana erişim, faiz giderleri düştüğü için daha çok yatırımlarını güçlendirecekler. Dünyada hiçbir ülkenin maruz kalmadığı kadar son 8 aydaki şu saldırıları Allah'ın yardımı, milletin desteği ve Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hiçbir ülkenin ortaya koyamadığı hızlı bir süreçte püskürttük. Artık bundan sonra çok daha güçlü adımlarla önümüz açık ama şunu görmemiz lazım. Bu coğrafyada bin yıldır beka mücadelesi veren bir millet olarak hiçbir zaman eğilmedik, bükülmedik, yıkılmadık."