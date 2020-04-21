Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun süredir üzerinde çalışılan 1 milyon yazılımcı projesinin tamamlandığını açıkladı.

13 KATEGORİ 31 EĞİTİM

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim hazır.

İNTERNETTEN BAŞVURUS

Katılmak isteyenler internet üzerinden başvurabilecekler.

ŞİRKETLER CV'LERİ GÖRECEK

Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri CV’lerine otomatik olarak işlenecek, yazılımcı arayan şirket ve firmalar buradan kriterlere uygun adayları bulabilecek.

Bakan Albayrak : 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı VİDEO





GENÇLERE KATILIM ÇAĞRISI

Videoyu Oynat En ileri eğitimler sizler için hazırlandı, buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum gelin bu eğitimleri alın. Sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin.

Ülkemizi, çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en ileriye taşıyalım."

Korona döneminde internet medyasına yapılan ayrımcılık haberi







