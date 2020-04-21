taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9678
Euro
7.5418
Altın
1692.9
Borsa
97835.98
Gram Altın
379.736
Bitcoin
47972.75

Bakan Albayrak : 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin geleceği için hazırlanan yazılımcı yetiştirme projesinin detaylarını anlattı.

AA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et
Bakan Albayrak : 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı

Bakan Albayrak : 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun süredir üzerinde çalışılan 1 milyon yazılımcı projesinin tamamlandığını açıkladı.

13 KATEGORİ 31 EĞİTİM

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim hazır.

İNTERNETTEN BAŞVURUS

Katılmak isteyenler internet üzerinden başvurabilecekler.

ŞİRKETLER CV'LERİ GÖRECEK

Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri CV’lerine otomatik olarak işlenecek, yazılımcı arayan şirket ve firmalar buradan kriterlere uygun adayları bulabilecek.

Bakan Albayrak : 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı VİDEO


GENÇLERE KATILIM ÇAĞRISI

Videoyu Oynat En ileri eğitimler sizler için hazırlandı, buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum gelin bu eğitimleri alın. Sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin.

Ülkemizi, çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en ileriye taşıyalım."

Korona döneminde internet medyasına yapılan ayrımcılık haberi

Bakan Albayrak : 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı


İlginizi Çekebilir
Korona günlerinde online kına gecesi
Pınar Gürkan (35) ve Mutlu Toksöz (38) çifti, korona virüs salgını nedeniyle internet ortamında kına gecesi organizasyonu tertipledi.
Koronaya aldırmadılar, maaş derdine düştüler
Çanakkale’de emekli maaşları yatan vatandaşlar, banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ara sıra bozulan sosyal mesafe için polis ekipleri, sık sık uyarılarda bulundu.
Türkiye'de daha önce görülmeyen böcekler tehlike saçıyor
ODÜ Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, Türkiye'de zararlı böcek ve bitki türlerinin görülmeye başladığını açıkladı.
ABD’de koronaya karşı Hz. Muhammed’in hadisleri
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü ABD'de, Hz. Muhammed'in salgın hastalıklar hakkındaki hadisleri reklam panolarında yayınlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
232
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
48
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
103
Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin
Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin
58
Kılıçdaroğlu, Meclis'e 23 Nisan çağrısı yaptı
Kılıçdaroğlu, Meclis'e 23 Nisan çağrısı yaptı
470
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
114
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir