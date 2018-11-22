Bakan Albayrak'tan ekonomi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.

Alınan tedbirlerle, finansal piyasalarda olumlu etkilerin görülmeye başlandığını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mecbur kalmadıkça vergiye yeni istisna ve muafiyet de getirilmeyeceğini açıkladı.

CARİ FAZLA

Kurlarda oynaklığa ilişkin alınan tedbirlerin pozitif etkisinin, finansal piyasalarda görülmeye başlandığına dikkat çeken Bakan Albayrak, ''Yeni ekonomik program, ekonomik aktivitenin 2019 ve 2020'de potansiyel seviyenin altında olacağını gösteriyor. Enerji ve altın hariç 2,6 milyar lira cari fazla veriyoruz.'' dedi.

MALİ DİSİPLİN BİRİNCİ ÖNCELİK

Özellikle, ekonominin rayına oturtulması için mali disiplinin birinci öncelik olacağını belirten Albayrak,"Önümüzdeki dönem mali disiplin temel çıpa olacak." dedi.