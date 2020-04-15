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Bakan Çavuşoğlu: 34 ülkeye yardım götürdük

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin koronavirüs salgınında tehdidi en başında ciddiye alarak erken harekete geçerken, 34 ülkeye de yardım edildiğini belirtti.

AA |
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Bakan Çavuşoğlu: 34 ülkeye yardım götürdük

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington DC merkezli düşünce kuruluşları Atlantic Council ve Türk Miras Vakfı'nın (THO) ortaklaşa düzenlediği ve video konferans üzerinden yapılan "Yarını belirlemek için bugün ne yapılmalı?" başlıklı panelde, Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelesini anlattı.

Türkiye'nin, salgını en başında ciddiye aldığını ve bunun olumlu sonuçlarını gördüğünü söyleyen Çavuşoğlu, mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Çavuşoğlu, salgının ortaya çıkışıyla yurt dışındaki vatandaşların ülkeye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan koordinasyon ve destek merkezinin 7/24 hizmet verdiğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu: 34 ülkeye yardım götürdük

"25 BİN VATANDAŞIMIZI DAHA GETİRECEĞİZ"

Merkezin bu süreçte hummalı bir çalışma içerisinde olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "70'ten fazla ülkeden 25 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. Burada bize çok yardımcı olan ülkelere teşekkür ederim. Şimdi de 50'den fazla ülkeden, 25 bin civarından vatandaşımızı getirmeye hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bu süreçte mülteciler de dahil dezavantajlı grupların da unutulmaması gerektiğine vurgu yaparak, Türkiye'nin bu grupları salgından korumak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu: 34 ülkeye yardım götürdük

"34 ÜLKEYE YARDIM ETTİK"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin salgın döneminde de "Girişimci ve İnsani Dış Politikasını" devam ettireceğini vurgulayarak, "Kendimizin tıbbi ekipman ihtiyacı olmasına rağmen İngiltere, İtalya ve İspanya gibi önemli müttefiklerimizin de aralarında bulunduğu 34 ülkeye yardım elimizi uzattık. Bunları da siyasi endişelerle yapmadık." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: 34 ülkeye yardım götürdük

"104 ÜLKEDEN YARDIM TALEBİ ALDIK"

Türkiye'nin salgınla mücadelede çeşitli alanlarda birçok önlem aldığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu adımların, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından da takdirle karşılandığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Şu ana kadar 104 ülkeden yardım talebi aldık ancak şu anda ne yazık ki hepsinin talebini karşılayamıyoruz. Ona rağmen şu anda Çin ve ABD'nin ardından, dünyada en çok yardım yapan 3. ülkeyiz." bilgisini paylaştı.

NATO'nun koronavirüs salgınında üstlendiği role vurgu yapan Çavuşoğlu, "Kovid-19 döneminde NATO'nun en verimli platformlardan biri olmaya devam edeceğine ve bu salgından daha da güçlü bir şekilde çıkacağına inanıyoruz. NATO şu ana kadar güçlü bir birlik olduğunu kanıtladı." değerlendirmesini yaptı.

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