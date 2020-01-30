Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan vekile sert tepki

Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Ioannis Lagos, Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtarak büyük bir provokasyonun fitilini ateşledi.

Yunanistan'ın küstah vekiline Türkiye'den ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

DENİZE NASIL DÖKTÜĞÜMÜZÜ İYİ BİLİRSİNİZ

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli.

BU PALYAÇO HAKKINDA GEREKEN YAPILSIN

Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek! AP’nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı VİDEO