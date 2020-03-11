Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İYİ BİR OTELDE KARANTİYA ALIRLARSA MEMNUN OLURUM"

Sık sık yurt dışına seyahat eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs ile ilgili espri yaparak, “Dönüşte beni de iyi bir otelde 14 gün zorunlu karantinaya alırlarsa memnun olurum.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, koronavirüs riskine rağmen Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün direktifleri doğrultusunda korunmaya çalışarak yurt dışı gezilerine devam etmek zorunda olduklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu'nun koronavirüs esprisi