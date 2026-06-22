Bakan Çiftçi: Her bir kardeşimizin inancı devletimizin güvencesi altındadır

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen “Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı” programı, siyaset ve sivil toplum dünyasından geniş katılımla gerçekleştirildi. Horasan Erenleri Dergahı Cem Evi’nde düzenlenen buluşmada konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Muharrem ayının manevi anlamına dikkat çekerek birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları da katıldı.

MUHARREM AYININ MANEVİ DERİNLİĞİNE VURGU

Konuşmasına Muharrem ayının taşıdığı anlam ve değeri hatırlatarak başlayan Bakan Çiftçi, bu günlerin yalnızca bir matem dönemi değil, aynı zamanda insanın vicdanıyla ve iç dünyasıyla yüzleştiği özel bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

Muharrem ayının sabrı, paylaşmayı ve manevi arınmayı temsil ettiğini belirten Çiftçi, aynı sofrada buluşmanın ve dualarda birleşmenin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi. Tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabul olması temennisinde bulunan Çiftçi, birlik ruhunun yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

KERBELA'NIN MESAJI: HAKKIN VE ADALETİN YANINDA DURMAK

Kerbela hadisesinin yalnızca tarihsel bir olay olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getiren Çiftçi, Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin insanlık tarihine unutulmaz bir adalet ve onur mücadelesi mirası bıraktığını söyledi.

Hazreti Hüseyin’in ortaya koyduğu direnişin, zulme karşı duruşun ve hakikatten taviz vermemenin sembolü olduğunu belirten Çiftçi, Kerbela’nın bugün de vicdanlara ışık tutmaya devam ettiğini ifade etti.

Çiftçi, Ehl-i Beyt sevgisinin Anadolu’nun kültürel ve manevi dokusunda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Hazreti Ali’nin ilmi ve cesaretinin, Hazreti Fatıma’nın merhametinin, Hazreti Hasan’ın vakarının ve Hazreti Hüseyin’in fedakarlığının milletin ortak hafızasında derin izler bıraktığını söyledi.

ANADOLU'NUN MAYASINI ERENLERİN İRFANI YOĞURDU

Horasan erenlerinin Anadolu’ya yalnızca bir inanç anlayışı değil, aynı zamanda hoşgörü, hikmet ve insan sevgisi taşıdığını vurgulayan Bakan Çiftçi, Hacı Bektaş-ı Veli’nin öğretilerinin asırlardır toplumsal birlik ve kardeşliğe rehberlik ettiğini dile getirdi.

Anadolu’nun manevi mimarlarının bıraktığı mirasın bugün de canlılığını koruduğunu belirten Çiftçi, Yunus Emre’den Mevlana’ya, Hacı Bektaş-ı Veli’den Pir Sultan Abdal’a uzanan kültürel ve manevi çizginin toplumsal dayanışmanın temel taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Hacıbektaş’ın yalnızca bir ilçe değil, aynı zamanda gönül eğitiminin, insan sevgisinin ve kardeşlik kültürünün simgelerinden biri olduğunu kaydeden Çiftçi, burada yakılan çerağın yüzyıllardır topluma rehberlik ettiğini söyledi.

“BU VATAN, ORTAK KADERİN VE KARDEŞLİĞİN YURDUDUR”

Türkiye’nin farklı kimliklerin ve kültürlerin birlikte yaşadığı güçlü bir medeniyet coğrafyası olduğunu ifade eden Çiftçi, toplumun tüm kesimlerinin ortak değerler etrafında kenetlendiğini belirtti.

Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Arap ve Çerkezlerin aynı vatan çatısı altında ortak bir gelecek inşa ettiğini söyleyen Çiftçi, farklılıkların ayrışma nedeni değil, zenginlik kaynağı olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin ortak acılarda birleşen, ortak sevinçlerde kenetlenen ve aynı bayrağın altında geleceğe yürüyen insanların ülkesi olduğunu belirten Çiftçi, toplumsal birlikteliğin korunmasının önemine dikkat çekti.

“DEVLETİMİZ HER VATANDAŞIN HAK VE İNANCININ TEMİNATIDIR”

Konuşmasında devletin tüm vatandaşlara eşit mesafede olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye’de herkesin inancını, kültürünü ve yaşam biçimini özgürce sürdürebilmesinin devlet güvencesi altında bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inanç özgürlüğü, toplumsal huzur ve kardeşlik hukukunu güçlendiren politikaların sürdürüldüğünü belirten Çiftçi, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin de bu anlayış üzerine inşa edildiğini söyledi.

Çiftçi, devlet kapılarının toplumun her kesimine açık olduğunu belirterek, vatandaşların kendilerini eşit ve güvende hissettiği bir Türkiye için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

“HUZUR VE GÜVENLİK İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşların huzurunu ve güvenliğini sağlamayı temel görev kabul ettiklerini ifade eden Çiftçi, herkesin inancını özgürce yaşayabildiği, geleceğe güvenle bakabildiği bir Türkiye için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Toplumun tarih boyunca dayanışma kültürüyle ayakta kaldığını belirten Çiftçi, Türk milletinin zor zamanlarda birbirine sahip çıkan güçlü bir kardeşlik geleneğine sahip olduğunu vurguladı.

Muharrem ayının manevi atmosferinde verilen birlik mesajlarının geleceğe taşınmasının önemine işaret eden Çiftçi, Kerbela’dan alınan derslerin adalet, vicdan ve kardeşlik duygularını güçlendirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.