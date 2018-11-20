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Bakan Ersoy: Sinema yasası Meclis'e gelecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sinemayla ilgili teşvik ve destekleme yasası çalışmalarında hızlı bir yol aldık, yakında yasayı görüşeceğiz" dedi.

AA | 20.11.2018 - 10:37..
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tanıtma ofisi ve yatırım ofisi olarak iki bölümü olacak ve büyük kısmı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak 11 kişilik yönetim kurulu ile çalışması planlanan Türkiye Turizm Geliştirme Fonu kurulacağını, buna ilişkin yasal düzenlemeyi yılbaşına kadar yetiştirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Bakan Ersoy, Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

SEYİRCİ SAYISINDA ARTIŞ

Sinema sektörüne ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Ersoy, bakanlıkça sektöre aktarılan desteklerle 2002'de 9 olan yerli film sayısının 2017 yılında 148'e çıktığını, 2 milyon olan yerli film seyirci sayısının ise 40 milyonu aştığını söyledi.

Bakan Ersoy: Sinema yasası Meclis'e gelecek

TELİF YASASI MECLİS'E GELECEK

Türkiye'nin, yüzde 56'lık yerli film izleme oranıyla Avrupa'da birinci sırada olduğunun altını çizen Ersoy, "Dizi filmlerimiz 156 ülkeye ihraç edilmektedir. Tüm dünyadaki TV içerik ithalatının yüzde 25'ini Türk yapımlar oluşturmaktadır. Bu oran ile ülkemiz dünyada birinci sırada yer almaktadır" dedi.

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