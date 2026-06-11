Bakan Fidan'dan Sofya'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan’da gerçekleştirdiği resmi temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bakan Fidan, Sofya’da Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile bir araya geldi.

Görüşme, Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı makamında gerçekleşirken, iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler ve iş birliği alanlarının ele alındığı değerlendiriliyor.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ MASADAYDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de gündeme geldiği tahmin ediliyor.

İki komşu ülke arasında son yıllarda artan iş birliği ve karşılıklı temasların, görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldığı belirtiliyor.

BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

Bakan Fidan’ın Sofya temaslarında Balkanlar’daki gelişmeler, Avrupa güvenliği, enerji iş birliği, ulaşım koridorları ve göç yönetimi gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

Türkiye ve Bulgaristan, NATO müttefiki ve komşu iki ülke olarak bölgesel istikrarın korunmasına yönelik birçok konuda yakın temaslarını sürdürüyor.

DİPLOMATİK TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Sofya ziyaretinin, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki mevcut diyaloğun güçlendirilmesi ve ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.