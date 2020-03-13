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Bakan Kasapoğlu: Burslar ve kredilerde kesinti olmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilerin, istemesi halinde yurtlarda kalabileceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 13.03.2020 - 11:25..
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Bakan Kasapoğlu: Burslar ve kredilerde kesinti olmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs tedbirlerine ilşikin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, stadyumlarda hijyen çalışmalarının süreceğini belirterek, "Maçların seyircisiz oynanacağını ilan etmiştik. Voleybol, basketbol maçlarının da nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını duyurmak istiyorum. Gençlik kampları da iptal edilmiş durumda." dedi.

BURSLAR VE KREDİLERDE KESİNTİ YOK

Öğrencilerin, istemesi halinde yurtlarda kalabileceklerini belirten Kasapoğlu, bundan herhangi ücret alınmayacağını söyledi.

Kasapoğlu, "Öğrenciler isterlerse yurtlarda kalabilirler. İsteyenler ise gidebilirler. Burslar ve kredilerde kesinti olmayacak." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu: Burslar ve kredilerde kesinti olmayacak

57. ALAY YÜRÜYÜŞÜ İPTAL

Gençlik ve Spor Bakanı ayrıca, "57. Alay Yürüyüşü'nü iptal ettik. Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz ortak projeleri nisan sonuna kadar erteledik. Gençlik kampları da iptal edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

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