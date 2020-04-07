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Korona nedeniyle can kaybı 725'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, 76 vatandaşımızın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Toplam ölüm sayısı 725'e çıktı.

AA |
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Korona nedeniyle can kaybı 725'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda buludu.

76 KİŞİ DAHA VİRÜSE YENİLDİ

Salgına ilişkin güncellenmiş verileri kamuoyu ile paylaşan Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle can kaybının 76 vatandaşımızın daha hayatını kaybetmesiyle  725'e yükseldiğini açıkladı.

Korona nedeniyle can kaybı 725'e yükseldi

3 BİNDEN FAZLA YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Son 24 saatte 20 bini aşkın test yapıldığını açıklayan Koca, yapılan testler sonucu 3 bin 892 yeni tanı konulduğunu duyurdu.

Böylece toplam vaka sayısı 34 bini geçmiş oldu.

İYİLEŞEN SAYISI BİN 582 OLDU

Tedavi altında olan vatandaşlardan 256 kişinin daha iyileştiğini belirten Bakan Koca, toplam iyileşen hasta sayısının da  bin 582'ye ulaştığını açıkladı.

Korona nedeniyle can kaybı 725'e yükseldi

Korona nedeniyle can kaybı 725'e yükseldi VİDEO

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