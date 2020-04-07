1 İzmir'de koronanın yayılımını gösteren harita Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vakaların görüldüğü yerlerden biri olan İzmir'in koronavirüs yayılım haritasını paylaştı.

2 İstanbul'un koronavirüs haritası Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki koronavirüs vakalarını takip ettiklerini ekranı basın mensuplarına gösterdi.

3 Bakan Koca: Genç yaştaki hastaları da kaybediyoruz Bakan Fahrettin Koca: "Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır. "

4 Korona nedeniyle can kaybı 725'e yükseldi Sağlık Bakanı Koca, 76 vatandaşımızın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Toplam ölüm sayısı 725'e çıktı.

5 İtalya'da koronadan ölümler 17 bini aştı İtalya'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi

6 Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler klip hazırladı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ndeki çeşitli fakültelerde öğrenimlerini sürdüren yabancı öğrenciler, hazırladıkları kliple insanlara "Evde kal" çağrısı yaptı.