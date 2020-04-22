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Bakan Koca, aşı ve ikinci dalga sorusuna cevap verdi

Bakan Koca: Salgında yeni dalga tedbirlere uymamızla doğru orantılı bir durum. Ancak şu an için yeni bir dalga ön görmüyoruz.

AA |
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Bakan Koca, aşı ve ikinci dalga sorusuna cevap verdi

Bakan Koca, aşı ve ikinci dalga sorusuna cevap verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalar yapmak üzere düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İKİNCİ DALGA TEDBİRLERE BAĞLI

Koca, koronavirüste yeni bir dalga yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna, "Yeni bir dalga, tedbirlere uymamızla doğru orantılı bir durum. Bu çerçevede olmaya devam edilirse yeni bir dalga beklemiyoruz." ifadeleriyle cevap verdi.

Bakan Koca, aşı ve ikinci dalga sorusuna cevap verdi

6 MERKEZDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Türkiye'deki aşı çalışmaları konusundaki soruya ise Koca, "Türkiye'deki aşı çalışmaları 6 merkezde devam ediyor. 3 merkezde virüsün izolasyonu sağlandı. Bu noktadaki gelişmeler oldukça bilgilendireceğiz. Dünyada insan üzerinde uygulandığını İngiltere söyledi.

"HER ŞEY İYİ GİDERSE.."

Bugün İngiltere Sağlık Bakanı ile görüştüm. Virüs hakkında detaylı bir konuşma gerçekleştirdik. Aşı için yarın uygulanacağı ve genel anlamda her şey iyi giderse Eylül'den önce kullanımının olmadığını ifade ettiler." ifadelerini kullandı.

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