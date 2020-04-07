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Bakan Koca: Avrupa'ya göre tedbirleri en erken biz aldık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde alınan tedbirlere ilişkin Avrupa ülkeleri ile Türkiye'nin kıyaslandığı bir video paylaştı.

AA |
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Bakan Koca: Avrupa'ya göre tedbirleri en erken biz aldık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştığı videoda, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin Avrupa bazında gün gün gösterildiğini belirten Koca, "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz." ifadesini kullandı.

Bakan Koca: Avrupa'ya göre tedbirleri en erken biz aldık

"İLK BİRKAÇ GÜNDE HAREKETE GEÇTİK"

Videoda, "Avrupa ülkeleri yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye yönelik kitlesel ölçekli tedbirleri, kendi ülkelerinde ilk vakaların ortaya çıkmasının ardından geçen 39-54 günde almaya başlarken Türkiye ilk birkaç günde harekete geçti." bilgisine yer verildi.

Bakan Koca: Avrupa'ya göre tedbirleri en erken biz aldık

İLK VAKALAR

Buna göre, ilk vakalar Fransa'da 24 Ocak'ta, Almanya'da 28 Ocak'ta, İtalya, İspanya ve İngiltere'de 31 Ocak'ta, Türkiye'de 11 Mart'ta kayıtlara geçti.

EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARININ TATİLİ

Okullar ve üniversiteler, ilk vakaların ortaya çıkmasının ardından İtalya'da 39, İspanya'da 40, İngiltere'de 47, Almanya ve Fransa'da 49, Türkiye'de ise 1 gün sonra tatil edildi.

TOPLU MEKANLARIN KAPATILMASI

İnsanların toplu bulunduğu mekanlar, İtalya'da 41, İspanya'da 43, İngiltere'de 49, Almanya'da 48, Fransa'da 50 gün sonra kapatılırken uygulama Türkiye'de 4 gün sonra 15 Mart'ta hayata geçirildi.

ETKİNLİKLERİN YASAKLANMASI

Kamuya açık toplu etkinlikler ise İtalya'da 39, İspanya'da 41, İngiltere'de 42, Almanya'da 45, Fransa'da 48, Türkiye'de 1 gün sonra kısıtlandı.

SEYAHAT VE ULAŞIMA KISITLAMA

Kapsamlı seyahat ve ulaşıma ise İtalya'da 39, İspanya'da 43, İngiltere'de 53, Almanya'da 39, Fransa'da 53, Türkiye'de ise ilk vakanın görülmesinden 2 gün sonra 13 Mart'ta kısıtlama getirildi.

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