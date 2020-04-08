Bakan Koca: Başarımız izolasyona bağlı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son verileri paylaşarak, ülkemizdeki can kaybının 812'ye yükseldiğini bildirirken, yoğun bakım ve entübe hasta sayıları hakkında da açıklama yaptı.

Son üç günün verilerine göre bu hasta sayılarında azalma olduğu belirtildi.

"BAŞARIMIZ İZOLASYONA BAĞLI"

Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış hızının düşme eğiliminde olduğunu belirten Bakan Koca şunları söyledi:

"Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım''