Ülkemizde koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 76 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylelikle toplam can kaybı 725'e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 34 bin 109 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GENÇ YAŞTAKİ HASTALARIN DA KAYBINA TANIK OLUYORUZ"

Bakan Koca açıklamalarında şunları söyledi:

"Her yaşta, olağanüstü bir hızla bulaşabilen virüsle karşı karşıyayız. Vücut direncine bağlı olarak herkeste hastalık belirtisi çıkabiliyor. Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır.

Hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranında azalma sağladık, ilaç tedavisine erken başlamamızın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz."

Bakan Koca: Genç yaştaki hastaları da kaybediyoruz VİDEO



