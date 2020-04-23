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Bakan Koca, İngiliz ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ve Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile ayrı ayrı görüşerek, koronavirüsle mücadeleyi konuştu.

DHA |
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Bakan Koca, İngiliz ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Fahrettin Koca, İngiliz bakanla telefonda, Rus bakanla ise video konferans ile görüştü.

İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu zor süreçte İngiltere'nin en çok ihtiyaç duyduğu koruyucu malzemeleri gönderen Türk hükümetine teşekkürlerini sundu.

"TÜRKİYE EN BÜYÜK TEDARİKÇİMİZ OLDU"

Hancock, "İngiltere’ye çok önemli bir yardımda bulundunuz. Türkiye, bu süreçte en büyük tedarikçimiz oldu." dedi.

Hancock, bundan sonraki süreçte de yakın iş birliğini sürdürmek istediklerini belirtti.

RUS SAĞLIK BAKANI TEŞEKKÜR ETTİ

Rus Sağlık Bakanı Mikhail Murashko da Türkiye’den satın alınan tıbbi malzemeler için teşekkürlerini iletti.

TEDAVİ SÜREÇLERİYLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ

Bakan Koca ise; tüm dünyanın bu olağanüstü dönemde yakın iş birliği ve yardımlaşma içinde bulunması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye’deki tedavi süreçleriyle ilgili mevkidaşlarına detaylı bilgi aktardı. Hastalık belirtisi gösteren herkesi vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaya davet ettiklerini belirten Koca, erken dönemde başlanan tedavi ile başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi.

BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI

Görüşmelerde, hem İngiliz hem de Rus bilim insanları ile Koronavirüs Bilim Kurulu arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması konusunda mutabakata varıldı.

53 ÜLKEYE TIBBİ MALZEME YARDIMI

Öte yandan Türkiye, bugüne kadar Almanya, Bosna Hersek, Kosova, İngiltere, İran, Çin, KKTC, Filistin, İspanya, İtalya, Somali, Sırbistan, Tunus dahil toplam 53 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

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