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Bakan Koca koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyerek, alınan önlemlere ilişkin açıklamalar yaptı.

AA | 10.03.2020 - 15:06..
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Bakan Koca koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüsün yarattığı panik havası devam ediyor.

Çin'de binlerce insanın ölümüne neden olduktan sonra, İran ve İtalya'ya tamamen yayılan virüs için, Türkiye'ye girmemesi için birçok önlem alınıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan önlemleri ve dünyadaki son durumu değerlendirdi.

Bakan Koca, "Bu salgının Türkiye'de görülme ihtimali çok yüksek. Fakat tespit edilebilmiş değil" ifadelerini kullandı.

"İTALYA ÖNLEM ALMADI"

Avrupa'nın salgın için tedbir almakta geç kaldığını söyleyen Koca, "İtalya, genel anlamda önlem almadı. Avrupa da İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Avrupa'nın bu konuda tedbir almadığını söyledik. Avrupa tedbir almakta geç kaldı, hala geç kalıyor. İran'la sınırımızı kapatarak önlem aldık ama bunu Avrupa için yapabilmek daha zor. Yurt dışından sürekli giriş çıkışların olduğu bir ülkeyiz.

"ÖNEMLİ OLAN YAYILMASINI ÖNLEMEK"

Bu virüs ülkemizde de görülebilir, bizim için önemli olan bunun yayılmasını önleyebilmek. Bulaşıcılığı önleyip, sadece hastalara odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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