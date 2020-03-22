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Bakan Koca: Koronavirüsten 9 hastayı daha kaybettik

289 kişide daha koronavirüs tespit edilirken, can kaybı 30'a yükseldi.

AA | 22.03.2020 - 22:10..
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Bakan Koca: Koronavirüsten 9 hastayı daha kaybettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 289 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, hasta sayısının 1236'ya, can kaybının da 30'a yükseldiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."

Bakan Koca: Koronavirüsten 9 hastayı daha kaybettik

"HASTALIK ÜLKEMİZDE YOKKEN 'YOK' DEDİK"

"BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."

Bakan Koca: Koronavirüsten 9 hastayı daha kaybettik

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