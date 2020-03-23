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Türkiye'de koronadan can kaybı 37'ye çıktı

Sağlık Bakan Koca, 293 yeni vakanın olduğunu belirtirken can kaybının da 37'ye yükseldiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 23:27..
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Türkiye'de koronadan can kaybı 37'ye çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye çıktı.

Bugün yapılan 3 bin 672 testten 293'ünün de pozitif çıktığı öğrenildi.

293 YENİ TANI, 7 ACI HABER

Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu.

GENÇLERE UYARI

Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" dedi.

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