Türkiye'de koronadan can kaybı 37'ye çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye çıktı.

Bugün yapılan 3 bin 672 testten 293'ünün de pozitif çıktığı öğrenildi.

293 YENİ TANI, 7 ACI HABER

Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu.

GENÇLERE UYARI

Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" dedi.