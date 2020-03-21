Bakan Koca: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 277 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, hasta sayısının 947’ye , can kaybının da 21'e yükseldiğini bildirdi.
"YAŞLI HASTALARIMIZDAN 12'SİNİ KAYBETTİK"
Bakan Koca, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor."