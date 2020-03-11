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Bakan Koca: Mücadeleyi birlikte vereceğiz

Koronavirüse karşı tedbirlere değinen Sağlık Bakanı, "Süratli müdahale altyapısına sahibiz." dedi.

Haber Merkezi | 11.03.2020 - 16:03..
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Alınan önlemlere işaret eden Bakan Koca, "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder: Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz." dedi.

"HER ÖNEMLİ OLAYI BİLDİRECEĞİZ"

Sağlık Bakanı, koronavirüsle mücadeleye ilişkin, "Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Mücadeleyi birlikte vereceğiz

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