1 Koronavirüsün ekonomiye etkisi Koronavirüs nedeniyle dünya piyasalarında yaşanan dalgalanmalar Türkiye ekonomisinde de döviz kurlarını etkiledi.

2 Uyuşturucu kullanıp drift yapan sürücüye rekor ceza Antalya'da, uyuşturucunun etkisiyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye, 14 bin 800 lira rekor para cezası uygulandı.

3 Bakan Koca: Mücadeleyi birlikte vereceğiz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı ve güven verici bilgilendirme önemli. Dördüne de sahibiz." dedi.

4 Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, yeni diye ortaya sürülen her oluşumun, Ak Parti'ye olan ihtiyacı teyit ettiğini söyledi.

5 Diyarbakır'da oturma eylemine iki aile daha katıldı Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, iki aile daha dahil oldu.

6 Karaköy hırdavatçılar bölgesi çekim alanı oldu İstanbul'da Unkapanı'ndan Karaköy'e uzanan hatta bulunan Perşembe Pazarı ve Hırdavatçılar Çarşısı, terk edilmiş binaları, hâlâ çalışan dükkanları ve tarihi yapılarıyla ile gençlerin gezi rotası oldu.