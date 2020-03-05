Bakan Koca: Singapur uçağındaki yolcu Fransız vatandaşı

Singapur Sağlık Bakanlığı, İstanbul'dan Singapur'a uçan Türk Hava Yolları (THY) uçağındaki bir yolcuda koronavirüs tespit edildiğini ve yolcuların karantina altına alındığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu duruma ilişkin konuştu.

"YOLCU, FRANSIZ VATANDAŞI"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yolcunun Fransız vatandaşı olduğunu söyledi, şu ifadeleri kullandı:

"Singapur’da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır."