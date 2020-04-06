Bakan Koca: Test sayısına göre vaka artışı düşük

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs bilançosuyla ilgili son durumu güncelledi.

Son 24 saatte 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkemizde yaşanan toplam can kaybı 649 oldu.

TEST SAYISINA GÖRE VAKA ARTIŞI DÜŞÜK

Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artışın düşük olduğunu belirten Bakan Fahrettin Koca, iyileşen hasta sayısında da artış olduğunu bildirdi.

Dünkü verilerde yapılan test sayısı 20 bin 65'ken tespit edilen vaka sayısı 3 bin 135'ti. Bugünkü verilerde ise yapılan test sayısı 21 bin 400'ken, tespit edilen vaka sayısı 3 bin 148 oldu.